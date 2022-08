Roma, Mourinho esalta la squadra: “Sempre i calciatori”. Dybala e Zaniolo esultano

Lo Special One e l'argentino commentano sui social la vittoria contro lo Shakhtar in amichevole

Paulo Dybala e Josè Mourinho tramite i propri account ufficiali Instagram, hanno voluto condividere le impressioni a caldo dopo la larga vittoria contro lo Shakhtar Donetsk, l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. "Daje Roma", questo il messaggio del numero 21 argentino che quest'oggi per la prima volta ha sentito il caloroso abbraccio del pubblico dell'Olimpico. Diverso invece quello mandato dallo Special One: "Sempre i giocatori". Un messaggio chiaro verso i tifosi, accentuato anche dalla presenza di un video che lo ritrae in campo durante la presentazione mentre indica proprio la sua squadra, facendo segno allo stadio di supportare soprattutto loro. Dopo il match anche il messaggio di Nicolò Zaniolo: "Serata bellissima". E il post di Celik: "Anche l’ultima prova è andata. Siamo pronti per il campionato! Noi Siamo La… Roma".