Roma, Mourinho e Pinto assistono al match della Primavera. C’è anche Zaniolo

Lo Special One e il gm occupano il tempo in attesa della gara di stasera assistendo all'incontro tra i ragazzi di De Rossi e i neroverdi

José Mourinho è arrivato a Roma con l'intenzione di cambiare la mentalità. Lavoro e concentrazione sono solo alcune delle colonne che reggono la sua filosofia. Una parte fondamentale del suo modo di allenare è far sentire tutti importanti per il progetto. A dimostrazione di ciò oggi ha assistito da bordocampo a parte del match che la Primavera dei giallorossi ha giocato con il Sassuolo. Al suo fianco c'era anche il gm Tiago Pinto. Chissà che i prossimi rinforzi non arriveranno proprio dai ragazzi di Alberto De Rossi. Alcuni di questi, come Tripi, hanno partecipato anche al ritiro estivo dello Special One. Il portoghese vuole far crescere squadra e società e lo fa senza tralasciare alcun dettaglio. Nel secondo tempo si sono affacciati a vedere la partita alcuni degli ex compagni della Primavera, ormai in prima squadra: Zalewski, Bove e Boer, ai quali si è aggiunto anche Zaniolo.