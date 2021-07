Roma, Mourinho e la Raggi ai Musei Capitolini: presenti anche i Friedkin

Buon lavoro Special One!", l'augurio della sindaca su Twitter sotto ad una foto che ritrae col portoghese

Non solo la la presentazione di José Mourinho, oggi c'è stato un incontro in Campidoglio tra Dan e Ryan Friedkin e Virginia Raggi, sindaco di Roma. Come riporta Adnkronos, prima della conferenza stampa, il primo cittadino ha accompagnato il portoghese in una visita ai Musei Capitolini: "Buon lavoro Special One!", l'augurio della sindaca su Twitter sotto ad una foto che ritrae lei e Mourinho. Insieme al nuovo allenatore della Roma, anche i proprietari del club.