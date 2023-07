Roma, Mourinho: “Difficile, ma bello tornare di nuovo in campo”

Il tecnico portoghese oggi ha dato inizio insieme ai giallorossi al ritiro presso Trigoria. Una giornata molto intensa tra allenamenti e incontri vari. A fine giornata lo Special One pubblica una foto di lui in campo

Josè Mourinho era impaziente di iniziare questa nuova stagione. La giornata di oggi ha dato ufficialmente il via al ritiro della squadra a Trigoria. Il tecnico portoghese ha da poco pubblicato su Instagram un post con una sua foto che lo ritrae in campo insieme ai suoi giocatori con la seguente didascalia: "Trigoria. Difficile ma bello tornare di nuovo in campo". Quel "difficile" accompagnato da alcune emoji del "sole", potrebbero rappresentare il gran caldo che hanno dovuto affrontare oggi i giallorossi nel loro primo giorno di allenamento. Ma nonostante la fatica e la stanchezza provate, lo Special One è felice di aver ricominciato un altro anno insieme alla Roma, pronto come sempre ad accompagnare squadra e tifosi.