Roma, Mourinho concede una settimana di riposo alla squadra: si riparte martedì 28

Dopo il derby perso, la Roma è tornata immediatamente ad allenarsi agli ordini di José Mourinho che però, vista la pausa per le nazionali, ha scelto di concedere una settimana di riposo alla squadra. La ripresa degli allenamenti è quindi fissata per martedì 28 marzo alle 11 per iniziare a preparare la sfida contro la Sampdoria del 2 aprile (ore 18). I blucerchiati invece, torneranno ad allenarsi al Centro Sportivo “Mugnaini” di Bogliasco sabato 25 marzo.