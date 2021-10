Roma, Mourinho concede un giorno di riposo: ripresa martedì alle 10:30

In attesa della sosta per le nazionali i giallorossi si godono di un giorno di pausa

La Roma ritrova la vittoria anche in campionato dopo il derby perso contro la Lazio. Ora ci sarà la sosta per le nazionali, in particolar modo con la Final Four della Nations League. Dopo i 3 punti contro l'EmpoliMourinho ha deciso di concedere un giorno di riposo alla sua squadra. La ripresa degli allenamenti sarà infatti martedì alle 10:30.