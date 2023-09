Roma, Mourinho concede un giorno di riposo: martedì la ripresa degli allenamenti

Giovedì si ritorna subito in campo per il turno infrasettimanale. La Roma giocherà in trasferta contro il Genoa

Redazione

La Roma frena a Torino e non va oltre l’1-1 contro i granata. Mourinho ha concesso un giorno di riposo alla squadra e domani i giallorossi non si ritroveranno a Trigoria. La ripresa degli allenamenti ci sarà martedì mattina. Giovedì si ritorna subito in campo per il turno infrasettimanale. La Roma giocherà in trasferta contro il Genoa. Match in programma alle ore 20.45.

