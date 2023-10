Roma, Mourinho concede un giorno di riposo: martedì la ripresa degli allenamenti

La Roma rialza la testa dopo la debacle di Genova e batte 2-0 il Frosinone grazie alle reti di Lukaku e Pellegrini. Mourinho concede ai giallorossi una giornata di riposo e la ripresa degli allenamento è fissata a martedì mattina alle ore 10.30. Giovedì ci sarà la seconda giornata di Europa League e all'Olimpico arriverà il Servette. Dybala partirà dalla panchina, possibile chance per Belotti. Da escludere i recuperi di Smalling e Llorente.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.