Roma, Mourinho concede la serata libera: cena di gruppo in un locale di Abufeira

Una libera uscita, anche per stemperare la tensione pre campionato. A due giorni dall'amichevole contro la Farense, José Mourinho ha concesso alla squadra una cena fuori dalla sede del ritiro. Dybala e compagni si sono riuniti in un locale nei dintorni di Albufeira come testimonia un selfie sorridente di El Shaarawy e Pellegrini. Scherzi, risate e poi ritorno al 'Sao Rafael Atlantico' visto che domani è prevista seduta di allenamento. Intensa, come al solito. Alla serata non è presente alcun membro dello staff, ma solamente i giocatori.