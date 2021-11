Roma, Mourinho concede il lunedì libero: domani la ripresa degli allenamenti

Lo Special One dopo la sconfitta contro i rossoneri ha deciso di dare ai suoi un giorno di riposo

José Mourinho dopo Roma-Milan ha deciso di concedere alla sua squadra un giorno di riposo, anche in vista della partita di giovedì con il Bodo. Per la squadra giallorossa è stata una sconfittapesante quella contro la squadra di Pioli, gli errori arbitrali che hanno condizionato la partita e che hanno creato nervosismo e rabbia nello spogliatoio. Mou ha spiegato, con poche parole, la sua posizione sulla questione Maresca e gli errori commessi in una serata importantissima per la squadra capitolina. L'allenatore ha concesso una giornata di recupero e relax per i giocatori della Roma. Gli allenamenti riprenderanno domani mattina a Trigoria, in vista della partita di giovedì di Conference League.