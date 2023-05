Roma, Mourinho concede due giorni di riposo: ripresa degli allenamenti giovedì

Dopo il pareggio casalingo contro la Salernitana, riacciuffato quasi nel finale con il gol di Matic, la Roma manca i tre punti da sette partite consecutive in Serie A. Nonostante ciò, consapevole del bisogno di recuperare le energie per l'incandescente finale di stagione, José Mourinho, ha concesso alla squadra due giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti, infatti, è prevista per giovedì mattina a Trigoria. Sabato si tornerà, nuovamente, in campo in campionato contro la Fiorentina.