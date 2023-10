Roma, Mourinho concede due giorni di riposo: mercoledì la ripresa degli allenamenti

Dopo la bella vittoria contro il Cagliari, Mourinho concede un po' di respiro ai suoi ragazzi. La Roma riprenderà gli allenamenti mercoledì mattina con Trigoria che sarà quasi vuota. Infatti, tra i giocatori che saranno impegnati con le nazionali e quelli ai box lo Special One non avrà molti elementi a disposizione. La sosta permetterà a Smalling, Llorente e Renato Sanches di recuperare del tutto dai loro rispettivi infortuni. Tutti e tre puntano alla convocazione contro il Monza. Non ci sarà Pellegrini e il mister è in ansia per Dybala. La Joya dopo un trauma distorsivo al ginocchio sinistro dovrà effettuare gli esami per stabilire i tempi di recupero.