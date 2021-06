Roma, Mourinho sullo scudetto: “Da Sensi a Capello, complimenti a tutti”

Lo Special One si è unito agli elogi per il ventennale del campionato giallorosso

Anche nel giorno del ventennale dall'ultimo scudetto della Roma, José Mourinho resta vigile su ciò che accade intorno alla Roma. “Complimenti a tutti: alla famiglia Sensi, a Mister Capello, allo staff, ai giocatori e ai romanisti. Ricordare è vivere“. Questo è il commento del tecnico portoghese rilasciato sotto il post della società giallorossa su Instagram, raffigurante la squadra campione d'Italia 2000/01. Un omaggio importante che testimonia come lo Special One sia già molto vicino a ciò che succede alla sua futura squadra. In attesa della presentazione ufficiale, questi gesti sono sicuramente un ottimo biglietto da visita per l'allenatore portoghese, che sembra non vedere l'ora di cominciare la sua nuova avventura in giallorosso.