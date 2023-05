Roma, Mourinho ammonito contro la Fiorentina: sarà squalificato con lo Spezia

Lo Special One punito da Ayroldi nel match del Franchi. Nell'ultima gara di campionato non siederà sulla panchina giallorossa

Nei concitati minuti finali del match dello stadio Franchi tra Fiorentina e Roma, i giallorossi hanno visto estrarsi contro l'ennesima ammonizione stagionale per José Mourinho. Lo Special One, diffidato, salterà l'ultima gara casalinga dei capitolini, settimana prossima, contro lo Spezia. Le proteste del tecnico portoghese sono arrivate in occasione di un presunto calcio di rigore richiesto dai giocatori viola. Da lì ne è fuoriuscito un conciliabolo con la panchina avversaria che ha portato Ayroldi a intervenite per calmare le acque. Il giallo è stato estratto anche per l'allenatore dei padroni di casa, Vincenzo Italiano.