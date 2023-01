Roma, è ancora Primavera a Trigoria: Mourinho promuove Francesco Chesti

Ancora giovani. José Mourinho continua a guardare al settore giovanile giallorosso come una risorsa in assenza di mercato. E oggi, nella seduta svolta in mattinata a Trigoria, ha aggregato in Prima squadra anche Francesco Chesti, difensore centrale mancino classe 2004 della Primavera giallorossa. Il ragazzo è stato notato nella sfida con il Lecce di Primavera e potrebbe essere un altro elemento a disposizione del tecnico dopo Tahirovic, Bove, Volpato, Missori e Majchrzak.