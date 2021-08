Roma, Mou vince la prima: 2-1 al Trabzonspor firmato Pellegrini e Shomu – FOTO

I giallorossi passano a Trebisonda e mettono in discesa il discorso qualificazione

Redazione

Che non sarebbe stata una passeggiata Mourinho l’aveva capito. E per questo aveva avvisato squadra e ambiente, parlando di playoff “da Champions”. La Roma contro il Trabzonspor nell’andata degli spareggi di Conference League deve correre eccome ma dalla Turchia torna con un 2-1 prezioso in vista del ritorno. I gol arrivano tutti nella ripresa: Pellegrini al 55’ su assist di Mkhitaryan e Cornelis al 64’ su cross dell’ex Bruno Peres e ancora di Shomurodov all’81’ nel momento più difficile. La Roma fa vedere cose buone in quanto a solidità per un’ora, poi sbanda quando i turchi – spinti dai 20mila allo stadio – trovano il pareggio. Ma trova la forza e il carattere per il gol che indirizza la qualificazione. Positivo Shomurodov, bene anche Vina specialmente quando si tratta di attaccare. Zaniolo cresce alla distanza e nel secondo tempo fa la differenza

La paura iniziale, poi il gol annullato a Mkhitaryan

I primi 10’ sono di studio, con il Trabzonspor che fa la partita. E la prima occasione è proprio per i Turchi, con Hamsik lasciato solo in area di rigore: l’ex Napoli però sbaglia il cross. La Roma reagisce aggrappandosi alla voglia di Shomurodov ma è imprecisa con un paio di punizioni non precise di Pellegrini e un sinistro altissimo di Veretout. Al 25’ primo vero squillo (e prime polemiche): Mkhitaryan riceve un cross da Karsdorp, controlla e col destro batte Cakir. L’arbitro Jug però annulla per un tocco di braccio dell’armeno. Hamsik è pericoloso al 31’ con un destro su cui è attento Rui Patricio, sul ribaltamento la Roma ha una buona occasione ma Pellegrini spreca in area. Al 39’ i giallorossi sfiorano il vantaggio: Karsdorp è tutto solo in area ma il suo destro è potente e impreciso come anche tanti cross nel primo tempo. Insomma, per la Roma non è facile e Mourinho se ne rende conto.

Pellegrini-Cornelius, poi Eldor-gol

Pronti-via e nella ripresa la Roma è subito pericolosa: Vina, uno dei più positivi, crossa al centro ma sia Shomurodov che Zaniolo non riescono a deviare per un soffio. È il prologo del vantaggio che arriva al 55’: Zaniolo lavora benissimo un pallone in mezzo al campo, poi dopo una progressione serve Mkhitaryan sulla sinistra. L’armeno crossa in area dove trova l’inserimento di capitan Pellegrini che col destro fa 1-0. È un vantaggio meritato, che sfuma però nel giro di nove minuti: l’ex Bruno Peres parte in posizione dubbia (il Var non c’è e non ci sarà fino alla finale) e crossa in area dove il neo-entrato Cornelius (ex Atalanta e Parma) svetta sulla testa di Mancini e batte Rui Patricio. I 20mila turchi allo stadio esplodono ed esaltano i padroni di casa che per poco non trovano anche il gol del vantaggio con Nwakaeme che sbaglia davanti a Rui Patricio. Ma nel momento più difficile arriva il gol di Shomurodov, al terzo gol da quando è arrivato: i primi due però erano in amichevole, questo conta parecchio. Ritorno tra una settimana all’Olimpico: in mezzo l’esordio in campionato con la Fiorentina domenica alle 20.45.

Il tabellino di Trabzonspor-Roma 1-2

Marcatori: 55’ Pellegrini, 64’ Cornelius, 81’ Shomurodov

Trabzonspor (4-3-3): Cakir, Bruno Peres, Edgar Le, Vitor Hugo, Koybasi (63’ Trondsen); Bakasetas, Ozdemir (77’ Omur), Hamsik; Gervinho (63’ Cornelius), Djaniny (83’ Koita), Nwakaeme.

A disp.: Kardesler, Turkmen, Sari, Malli, Akpinar, Parmak, Asan

All.: Avci.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout (90’ Kumbulla); Zaniolo (92' Reynolds), Pellegrini (90’ Kumbulla), Mkhitaryan (82’ Perez); Shomurodov (82’ Mayoral).

A disp.: Fuzato, Boer, Calafiori, Bove, Darboe, Zalewski, El Shaarawy.

All.: Mourinho.

Arbitro: Jug (SLO). Assistenti: Vidali e Vukan (SLO). Quarto Uomo: Kajtazovic (SLO)

NOTE Ammoniti: 14’ Peres, 15’ Vina, 51’ Edgar Le, 79’ Mancini