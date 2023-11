Roma, Mou si aggrappa ancora all’attacco Special: meglio solo l’ultimo Fonseca

Adrenalina. Quella che ogni tifoso della Roma ha addosso ancora adesso dopo il folle successo di ieri contro il Lecce . L'ennesima partita ripresa dalla potenza dell'attacco giallorosso . Se gli errori difensivi continuano a ripetersi ciclicamente (vedi Llorente a San Siro e ieri Mancini) Mourinho può finalmente contare su un attacco che fa sognare. Ventidue gol realizzati fin qui dall'inizio del campionato . Una media di 2 a partita che mettono la Roma dello Special One alle spalle solo dell'Inter (27) e del Napoli (24). Numeri ai quali vanno poi aggiunti i soliti 8 legni colpiti dall'inizio del campionato. Ieri a ribaltare il Lecce nei minuti di recupero ci hanno pensato Azmoun con il primo gol in giallorosso che sa di liberazione. E il solito Lukaku che continua a stare dietro solo a Batistuta nella classifica degli avvii più prolifici in giallorosso. Sei gol nelle prime 9 e lo spettro del rigore sbagliato scacciato via con un urlo e con delle lacrime che venivano dal cuore. Mourinho se lo gode, lo coccola e lo consola perché "nessuno lo conosce meglio di lui".

Solo Fonseca ha fatto meglio negli ultimi 7 anni

Negli ultimi 7 anni, solo in una occasione la Roma aveva realizzato più gol nelle prime 11 giornate di campionato. Era la stagione 20/21 quando l'ultima Roma di Fonseca aveva messo a segno 24 gol in campionato e 7 in Europa League(31). Era una Roma che però aveva anche subito due gol in più (16 contro 14) e che aveva chiuso la stagione al settimo posto con annessa semifinale di Europa League. Risultati che non sarebbero certamente all'altezza della rosa a disposizione quest'anno. Quella che presumibilmente sarà l'ultima Roma di Mou invece insegue in piena scia con 22 reti in Serie A e 8 in Europa League (30), trascinata da Big Rom e da Dybala che ieri davanti alla sua futura sposa Oriana, è tornato a incantare l'Olimpico con giocate sublimi. Se poi a questi due si aggiunge la voglia di incidere di Azmoun e la ritrovata vena realizzativa del Gallo Belotti, Mourinho e i tifosi possono ben sperare. Il quarto posto del Napoli è lontano solo 4 punti.