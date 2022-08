Roma-Monza, le probabili formazioni di Mourinho e Stroppa

Archiviata la trasferta di Torino contro la Juventus, la Roma deve pensare subito alla sfida con il Monza. Martedì la squadra di Stroppa, ancora ferma a 0 punti, farà visita allo stadio Olimpico. Mourinho potrebbe fare qualche cambio in vista del turno infrasettimanale. Davanti a Rui Patricio ci saranno i soliti Mancini, Smalling e Ibanez. Sulle fasce ballottaggi tra Karsdorp-Celik e Spinazzola-Zalewski. Il prodotto del vivaio giallorosso è favorito sul numero 37. Davanti il tridente Pellegrini, Dybala, Abraham. Lo Special One non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della gara e gli ultimi dubbi di formazione verranno sciolti poco prima del calcio d'inizio.