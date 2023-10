Roma-Monza, le probabili formazioni di Mourinho e Palladino

Terminata la pausa per le nazionali la Roma è pronta per tornare in campo. Domenica alle 12.30 i giallorossi affronteranno il Monza di Palladino. Mourinho recupera Smalling e Llorente, ma difficilmente partiranno dal 1'. Cristante sarà costretto agli straordinari in difesa insieme a Mancini e Ndicka. In porta ci sarà Rui Patricio. Sulle fasce Karsdorp e Spinazzola, mentre in mezzo al campo probabile la conferma di Bove, Paredes e Aouar. Davanti la coppia Lukaku-Belotti. Sanches, Pellegrini e Dybala non saranno a disposizione.