Roma-Monza, le formazioni ufficiali di Mourinho e Palladino

Archiviata la pausa nazionali, la Roma torna a giocare in campionato per continuare la rincorsa ai posti di vertice. Oggi alle 12:30 all'Olimpico arriva il Monza di Palladino reduce da due vittorie consecutive contro Salernitana e Sassuolo. Mourinho si affida al solito 3-5-2 con Mancini, Ndicka e Cristante davanti a Rui Patricio. Llorente recupera solo per la panchina. In mezzo al campo spazio a Paredes, Bove e Aouar con Spinazzola e Karsdorp sulle corsie esterne. Davanti la coppia Belotti-Lukaku.