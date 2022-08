Roma-Monza, i convocati di Stroppa: recuperato Mota Carvalho

Il Monza ha comunicato ufficialmente la lista dei convocati che prenderanno parte alla trasferta dell'Olimpico contro la Roma di Mourinho. Poche novità per quanto riguarda gli uomini di Stroppa che però recupera Dany Mota Carvalho, attaccante protagonista della cavalcata in Serie B lo scorso anno. La trasferta nella Capitale può rivelarsi già decisiva per le sorti del tecnico biancorosso sul quale, dopo tre sconfitte consecutive, c'è già l'ombra di un possibile esonero.