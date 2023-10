Roma-Monza, i convocati di Palladino: ancora out Izzo

Il tecnico dei brianzoli non recupera il difensore, fuori dalla lista di 26 giocatori che domani parteciperanno alla sfida dell'Olimpico

Poche ore alla sfida dell'Olimpico tra Roma e Monza. Se Mourinho recupera Llorente, il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino non potrà invece contare su un assente da diverse settimane, Armando Izzo. Il centrale ex Torino è fuori dai convocati che domani prenderanno parte alla trasferta giallorossa. Di seguito la lista completa pubblicata dal sito ufficiale del Monza:

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.