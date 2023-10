Roma, contusione al piede destro per Ndicka. Fastidio al polpaccio per Azmoun

Altri problemi muscolari per i calciatori della Roma. Sardar Azmoun dopo il match contro il Monza ha riportato un fastidio al polpaccio destro. Nelle prossime ore svolgerà gli esami strumentali per capire l'entità del problema. L'ex Bayer avrebbe saltato comunque la sfida contro lo Slavia Praga in Europa League. Anche Nidcka è stato costretto a fermarsi per una contusione al piede destro. Il centrale ivoriano al 73esimo ha chiesto il cambio e Mourinho spera che non sia nulla di grave. Oltre all'assenza di Smalling, il reparto difensivo giallorosso rischia di perdere un altro tassello. Per fortuna lo Special One, in vista dello Slavia Praga e dell'Inter (dove dovrà fare a meno anche di Dybala), ha recuperato almeno Diego Llorente che oggi è stato chiamato in causa proprio per sostituire l'ex Francoforte.