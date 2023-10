Roma-Monza, Aouar cuore d’oro: a fine partita maglia regalata ad un bambino

El Shaarawy ieri ha regalato una gioia agli oltre 60.000 presenti all'Olimpico, ma un bambino in Monte Mario ricorderà la vittoria col Monza anche per il bellissimo gesto di Aouar. L'algerino aveva visto un cartellone in francese con la seguente richiesta 'Posso avere la tua maglietta?'. Un gioco di parole sullo striscione poiché il piccolo tifoso ha scritto "Je peux l'Aouar" invece di "Je peux l'avoir" (posso averla in italiano). Una gran bella idea che ha attirato l'attenzione dell'ex Lione che a fine partita ha deciso di regalargli la sua maglietta. Un gesto bellissimo fatto con il cuore che il bambino non dimenticherà mai.