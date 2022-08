Roma-Monza, anche Zeman presente allo stadio Olimpico per assistere al match

Ieri sera tanti personaggi del mondo sportivo e non erano presenti allo stadio Olimpico per Roma-Monza. Dall'attore Chalamet a Daniele De Rossi passando per Zeman. Il boemo, ex allenatore di Stroppa ai tempi del Foggia, ha deciso di venire nella capitale per assistere al match. Negli ultimi mesi è stato protagonista di una diatriba a distanza con Mourinho. L'ex mister della Roma poco prima del derby con la Lazio aveva lanciato una stoccata allo Special One che non si è fatto problemi nel rispondere: "Un allenatore con 25 titoli come me non va a rispondere ad un allenatore con 2 Serie B”. A maggio Zeman aveva anche parlato della Conference League: "Mourinho ha portato la Roma in finale di Conference League? E' un segno del livello di quella coppa, che è molto basso". Nonostante tutto molti tifosi hanno chiesto un selfie a Zdenek.