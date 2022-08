Roma-Monza: accoglienza speciale per Belotti all’Olimpico

Tutto pronto per Roma-Monza, in programma all'Olimpico: la squadra di Mourinho è scesa in campo per il riscaldamento. Attesissimo nella capitale, Andrea Belotti questa sera è il protagonista: accolto dall'urlo dello speaker giallorosso, il 'Gallo', si è diretto sotto la Curva Sud prima di iniziare gli esercizi pre-match con il gruppo. I tifosi l'hanno acclamato e applaudito dagli spalti, l'accoglienza è stata particolarmente calda, proprio come solo Roma sa fare con sottofondo musicale la colonna sonora del film "La maledizione della prima luna". Il nuovo vice Abraham è dunque a disposizione dello Special già da questa sera.