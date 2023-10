Roma, momento d’oro per Joao Costa: dopo l’elogio di Mou ecco la chiamata in nazionale

Dall'elogio di Mourinho alla convocazione in nazionale. Joao Costa è pronto a spiccare il volo. L'esterno offensivo della Primavera giallorossa, infatti, è stato chiamato dal ct del Portogallo under 19 in vista dei prossimi impegni della nazionale nelle qualificazioni al prossimo Europeo. Joao Costa è arrivato a Roma dal Corinthians nell'estate del 2021 su indicazione di Marangon, fratello di Doni. Alla sua prima stagione in giallorosso, l'esterno lusitano si è alternato tra Under 17 e Under 18 (sotto età) realizzando 6 gol in 37 presenze mentre in quella scorsa gli infortuni ne hanno minato il rendimento (27 presenze e due gol). Quest'anno invece è partito con il piede sull'acceleratore. Nell'ultima gara col Frosinone è stato convocato da Mourinho che il giorno prima in conferenza stampa lo aveva nominato a sorpresa: "Per giocare col 4-4-2 deve essere titolare Joao Costa".