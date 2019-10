Dopo l’infortunio di Pellegrini, la Roma trema. Questa mattina, anche Mkhitaryan ha raggiunto Villa Stuart per sottoporsi ad alcuni esami per controllare il problema all’inguine accusato nel match vinto contro il Lecce. Si attendono quindi, notizie sulle condizioni fisiche dell’armeno, che spera di non rientrare nella lunga lista degli infortunati da inizio stagione.