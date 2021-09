Roma, Mkhitaryan titolare in Armenia-Liechtenstein

L'esterno giallorosso partirà dal primo minuto

Ultimo impegno con la nazionale armena per Henrikh Mkhitaryan che questa sera sarà impegnato contro il Liechtenstein nella gara valevole per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Il numero 77 giallorosso partirà dal primo minuto in campo, l’ultima gara ha visto la selezione guidata da Joaquin Caparros perdere nettamente (6-0) contro la Germania.