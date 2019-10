Roma, Mkhitaryan scalpita: “Sto tornando in forma” – FOTO

La Roma si prepara per affrontare la Sampdoria del grande ex Claudio Ranieri. Tanti infortunati per Paulo Fonseca, che spera di recuperare qualcuno per la sfida di ‘Marassi’. Difficile che tra questi ci sia Henrikh Mkhitaryan, reduce da una lesione tendinea all’adduttore. Oggi l’armeno ha svolto lavoro individuale in campo, primo passo verso il ritorno in campo che potrebbe avvenire tra il match di Europa League e quello contro il Milan. L’ex Arsenal non vede l’ora di rientare: “Sto tornando in forma dopo il mio infortunio”, ha scritto su Instagram. Fonseca e i tifosi giallorossi lo aspettano con ansia.