Roma, Mkhitaryan lascia i giallorossi: l’armeno ha scelto l’Inter

L'ex Arsenal saluta la capitale dopo tre stagioni. A nulla è servito l'ultimo tentativo da parte di Tiago Pinto che adesso dovrà cercare un sostituto

Mkhitaryan ha comunicato alla Roma che non rinnoverà il contratto con i giallorossi. L'armeno lascia la capitale dopo tre stagioni e andrà all'Inter. La società di Friedkin non avrebbe voluto rilanciare, ma la spinta di Mou ha convinto il ds Tiago Pinto a fare un passo in avanti. Al numero 77 la Roma aveva offerto un contratto di un anno da 3,6 milioni di base fissa, più 200 mila euro da aggiungere ogni 15 presenze, fino a un tetto massimo di 4,2 milioni, oltre ai premi di squadra. A nulla è servita l'ultima proposta e l'ex Arsenal il prossimo anno giocherà con i nerazzurri che hanno messo sul piatto un biennale da 4,5 milioni annui.