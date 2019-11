Henrikh Mkhitaryan freme dalla voglia di essere protagonista. L’attaccante armeno, smaltito l’infortunio che lo ha tenuto fuori per lngo tempo, è pronto a tornare stabilmente agli ordini di Paulo Fonseca. Un desiderio testimoniato su Twitter con una foto dall’esterno giallorosso, che aggiunge un commento con su scritto: “Dare tutto! Non vedo l’ora di tornare in campo”.