Roma, Mkhitaryan diventerà direttore sportivo del Krasnodar dopo il ritiro

Il messaggio del fotoreporter non lascia dubbi. L'armeno diventerà diesse del club russo

"Henrikh Mkhitaryan ha raggiunto un accordo con il presidente dell'FC Krasnodar. Mkhitaryan diventerà il direttore sportivo del club russo dopo il ritiro dal calcio". Con questo tweet Khachatryan, un giornalista fotoreporter, ha annunciato il futuro di Mkhitaryan una volta terminata la sua carriera calcistica. Qualche settimana fa si era parlato del suo futuro incerto già a gennaio. Voci rientrate nel giro di poche ore. L'armeno non è mai restato più di 3 stagioni in un club, e ama girare il mondo. Non aveva nemmeno abbandonato l'idea di rientrare al Dortmund, ma intanto, a scarpini al chiodo attaccati, si infilerà la giacca da direttore sportivo del Krasnodar.