Roma, Mkhitaryan al fianco dei medici: “Grazie per il vostro coraggio” – VIDEO

Grande talento in campo, grande cuore fuori. Mkhitaryan si è espresso sui social pubblicando un video molto empatico di medici, infermieri e operatori sanitari intenti nella loro lotta quotidiana contro il Coronavirus. L’attaccante giallorosso ha poi voluto lasciare un messaggio simbolico, ringraziando tutti questi ‘eroi’: “Vi state distinguendo con il fantastico lavoro che state facendo per la società. Grazie a tutti per il vostro coraggio, la vostra dedizione e il vostro duro lavoro. Siamo tutti con voi!“.