Mats Hummels era sicuro di giocare contro la Dinamo Kiev. Qualche giorno fa a dei tifosi aveva dichiarato: "Giovedì giocherò in Europa League". Ma così non è stato e l'esordio slitta ancora nonostante il tedesco si sia riscaldato per tutta la ripresa senza però essere chiamato in causa da Juric. L'ex Borussia, arrivato quasi due mesi fa da svincolato, si aspettava di giocare già contro l'Elfsborg. Poi col Monza è stato frenato dalla febbre. Non gioca una partita ufficiale da oltre 4 mesi. L'ultima è ancora quella contro il Real Madrid nella finale di Champions League. Qualche giorno fa aveva scherzato sui social scrivendo: "Le foto in partita arriveranno. Credo". Il tecnico giallorosso nel post partita chiarisce: "Al momento la difesa sta facendo bene, Ndicka si sta mettendo in mostra e adesso è in vantaggio. Hummels è un grandissimo professionista e avrà le sue occasioni”. I tifosi lo aspettano e lo reclamano a gran voce sui social, imbufaliti per il mancato debutto: "Una mancanza di rispetto" e ancora "Fossi in lui andrei via a gennaio". Mats, al termine della gara, ha commentato il successo sui social postando la foto del risultato e scrivendo "Importante".