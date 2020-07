Roma, Mirante si ferma per un risentimento al polpaccio. Out anche Fazio per una contusione

Dopo Smalling, fermo per un problema all’adduttore, la Roma perde per il Verona anche Mirante e Fazio. Il portiere giallorosso è rimasto fuori dai convocati per un risentimento al polpaccio sinistro. L’argentino invece ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di una contusione alla caviglia sinistra rimediata contro il Brescia e che continua a dargli fastidio.

Ieri in conferenza stampa Fonseca aveva annunciato la titolarità di Pau Lopez, ma dopo la notizia dello stop di Mirante rimane il dubbio sulla natura della scelta. Intorno allo spagnolo continuano a girare diverse voci di mercato. Di fronte a un’offerta da 30 milioni la Roma difficilmente si opporrebbe. In difesa, insieme a Mancini e Ibanez, torna Cristante dal primo minuto, a sostituire l’argentino che spera di recuperare per la partita con l’Inter.