Roma, Milly Carlucci invita Mourinho a Ballando con le Stelle

Lo stravagante episodio andato in scena questa sera con lo Special One protagonista

Curioso episodio accaduto nella prima puntata di Ballando con le Stelle andata in scena questa sera su Rai 1. Durante lo show, la conduttrice Milly Carlucci ha invitato in trasmissione José Mourinho. La presentatrice ha chiesto a Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport nonché uno dei giudici del programma, di aiutarla nell'impresa. Domani la sua Roma affronterà il Lecce ma lo Special One rimane sempre al centro dell'attenzione mediatica anche lontano dal rettangolo di gioco.