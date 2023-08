Roma-Milan, venduti 10mila biglietti in 24 ore: Curva Nord sold out

La vendita libera per Roma-Milan è partita con numeri importanti. Dalle 16 di ieri, infatti, sono stati venduti 10mila biglietti per il primo big match stagionale allo Stadio Olimpico, in programma venerdì 1 settembre. La Curva Nord è andata sold out e quindi restano già pochi tagliandi disponibili, considerando i 40mila abbonati, la quota per il settore ospiti e i 2200 non vendibili per i lavori in Tevere Parterre. In queste ore le polemiche da parte dei tifosi della Roma per i prezzi tr0ppo alti, ma la risposta è stata comunque importante.