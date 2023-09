Roma-Milan, show per Lukaku: fuochi d’artificio e fumogeni. Olimpico in delirio

Lo stadio si prepara ad accogliere il belga. Big Rom andrà in panchina contro i rossoneri ed è pronto ad entrare a gara in corso

L'Olimpico accoglie il nuovo Re. Romelu Lukaku ha preso ancor di più confidenza con i tifosi della Roma dopo l'accoglienza da brividi di qualche giorno fa a Ciampino. Il belga, grande colpo del mercato giallorosso, viene presentato alla folla poco prima del match col Milan. A bordo campo è stato posizionato un led luminoso dove appaiono le foto di Romelu in maglia giallorossa. L'ex Inter è entrato sul terreno di gioco dal boccaporto sotto la Curva Sud . Poi si è posizionato al centro del campo e dietro di lui c'erano fuochi d'artificio e fumogeni giallorossi. Davanti la Tribuna Tevere è stato esposto un enorme striscione che lo raffigura con la scritta Romelu. Prima di tornare negli spogliatoi ha ha salutato la Sud.

19.50 - Lukaku torna negli spogliatoi. Partirà dalla panchina ed entrerà a gara in corso

19.48 - Lukaku va sotto la Curva Sud per prendersi il calore del suo nuovo popolo. Tutto lo stadio canta: "Romelu Lukaku alè oh oh".