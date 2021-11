Roma-Milan, Rocchi boccia Maresca: in arrivo lo stop per l’arbitro

L'arbitro napoletano ha fatto infuriare i vertici Aia, soprattutto per il rigore concesso ai rossoneri

Molto probabilmente l'arbitraggio di Roma-Milan costerà a Fabio Maresca lo stop. Il designatore Rocchi e i vertici arbitrali non sono soddisfatti della gestione del match dell'Olimpico e hanno valutato come gravi alcuni episodi decisivi. Su tutti quello del rigore concesso al Milan, per il presunto fallo di Ibanez su Ibrahimovic, che secondo Rocchi sarebbe un chiaro errore, fa sapere Sky Sport. Resta il dubbio invece sul contatto Kjaer-Pellegrini nel finale, ma Maresca pagherà anche l'atteggiamento e la gestione dei cartellini. Insomma, il suo arbitraggio è stato giudicato largamente insoddisfacente.