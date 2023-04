Roma-Milan, reunion all’Olimpico: Rosella Sensi, Taddei, Konsel e Candela insieme

La Roma non va oltre l'1-1 contro il Milan, ma i giallorossi hanno disputato una grandissima gara. Sugli spalti erano presenti anche dei tifosi d'onore per sostenere la squadra di Mourinho. In tribuna hanno visto la partita insieme Rosella Sensi, Konsel, Candela e Taddei. Questo il messaggio dell'ex presidente della Roma sui social: "Ci siamo abbracciati, abbiamo gioito e poi ci siamo disperati. Come tutti voi e come i tanti tifosi che hanno riempito anche stasera l’Olimpico. È sempre bello tornare in questo stadio e incontrare vecchi amici come Rodrigo, Miki e Vincent. Abbiamo visto una bella Roma che purtroppo ha pagato cara l’unica distrazione".