Roma-Milan, partita la promo per gli abbonati plus: domani la vendita libera

C'è voglia di vedere la Roma e riassaporare la magica atmosfera che si respira allo stadio Olimpico. Manca ancora qualche settimana di attesa e poi tutto ricomincerà. L'esordio in campionato sarà proprio in casa, contro la Salernitana, domenica 20 agosto. La società giallorossa, però, sta già pensando alla super sfida contro il Milan, in programma venerdì 1 settembre alle 20:45 davanti suoi tifosi. Oggi è iniziata la fase di prevendita per acquistare biglietti extra riservata agli abbonati Plus. Ci sarà tempo fino alle ore 16 di domani per approfittare di uno speciale prezzo dedicato. Subito dopo, sempre nella giornata di domani, inizierà la vendita libera aperta a tutti. Si potranno acquistare 4 tagliandi per singola transazione.