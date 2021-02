Roma-Milan, probabili formazioni: Fonseca si affida a Pellegrini, Micki e Mayoral

Roma-Milan sarà il big match della 24° giornata di Serie A. La sfida dell’Olimpico, in programma domenica 28 febbraio alle ore 20.45, metterà infatti di fronte la seconda e la quarta squadra in classifica. I giallorossi arrivano allo scontro diretto imbattuti da quattro partite, mentre gli uomini di Pioli hanno perso le ultime due gare di campionato, con Spezia e Inter. Entrambe, comunque, in settimana si sono guadagnate l’accesso agli ottavi di finale di Europa League: la Roma battendo il Braga, il Milan eliminando la Stella Rossa.

Solita emergenza difensiva per Fonseca: verso il forfait gli infortunati Smalling e Ibanez, tuttavia il portoghese dovrebbe recuperare Kumbulla per la panchina. Il trio difensivo titolare, davanti a Pau Lopez, sarà quindi formato da Mancini, Cristante e Spinazzola, con Karsdorp e Bruno Peres sulle fasce. In mediana Villar e Veretout. Tutto nuovo il reparto avanzato rispetto alla partita col Braga: contro il Milan ci saranno Pellegrini, Mkhitaryan e Borja Mayoral. Da valutare le condizioni di Edin Dzeko, uscito malconcio dalla gara di Europa League, mentre Pedro ed El Shaarawy partiranno dalla panchina.

In casa Milan c’è apprensione per le condizioni di Bennacer (lesione al bicipite femorale sinistro) e Mandzukic (problema al flessore): i due calciatori salteranno probabilmente la partita contro la Roma. Rispetto al match con la Stella Rossa, Pioli tornerà a fare affidamento su Zlatan Ibrahimovic, lasciato a riposo per 45′ in Europa League. Dietro allo svedese, il tridente composto da Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic. Con Tonali e Kessié in mediana, saranno Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez a comporre la linea difensiva, davanti a Gianluigi Donnarumma.

Roma-Milan, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Kumbulla, Fazio, Juan Jesus, Diawara, Pastore, Pedro, El Shaarawy, Carles Perez.

Allenatore: Fonseca.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Kalulu, Tomori, Gabbia, Dalot, Meité, Krunic, Castillejo, Diaz, Hauge, Leao.

Allenatore: Pioli.