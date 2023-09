Roma-Milan, Pioli: “Vogliamo il controllo della partita”

Stessa formazione per la terza giornata di fila. Che sicurezza ti dà questo 11? “Stiamo lavorando insieme da tempo e ci sono cose da migliorare ma più giochiamo insieme più cresceremo”.

Questa sera contro la Roma, Calabria giocherà ancora una volta dentro il campo? “Dipenderà dalla Roma con chi vorrà uscire sui nostri terzini. In base a quello occuperemo gli spazi. Giocheremo uno contro uno sugli esterni perché pensiamo di essere bravi e abili. Vogliamo l'ampiezza e il controllo della partita”.

Emozioni del fatto che ritroverà Donnarumma e Tonali in Champions? “Mi è piaciuto quello che ho visto dai miei. Non hanno avuto paura ma erano stimolati. La Champions è la Champions ma noi siamo il Milan e vogliamo vincere. Tonali e Donnarumma con me hanno dato tutto, quindi sicuramente li saluterà con piacere".