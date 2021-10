Roma-Milan, Pioli: “Dovremo prepararci bene, sono una bella squadra”

Il tecnico rossonero dopo la vittoria contro il Torino ha parlato della prossima partita di campionato, che si terrà allo Stadio Olimpico, contro la Roma di Mourinho

Per Stefano Pioli, dopo la vittoria per 1-0 sul Torino, è arrivato il momento di preparare il big match contro la Roma. Il tecnico rossonero ha spiegato come affronterà la partita e il tipo di preparazione che metterà in atto per affrontare la squadra di Mourinho. Le parole dell'allenatore in conferenza stampa: "Non so se il Milan ha qualcosa in più del Napoli. Il Napoli l’ho visto per la prima volta contro la Roma. So che è fortissimo, ha un allenatore molto forte. Anche la Roma è una bella squadra, con tante soluzioni offensive. Ci dovremo preparare bene perché sarà una partita stimolante e difficile e possiamo dire la nostra".