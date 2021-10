Roma-Milan, per Mourinho finisce il record di imbattibilità in casa

La sconfitta contro i rossoneri fa perdere allo Special One un primato tra le mura amiche

Con la sconfitta rimediata per 1-2 contro il Milan, Mourinho vede crollare un record: quello dell'imbattibilità in casa. Per Mourinho è la prima sconfitta casalinga dopo 43 partite. Lo score fino alla partita di stasera era di 33vittorie e 10pareggi considerando anche l'esperienza biennale con l'Inter dal 2008 al 2010. Aveva da poco superato il record di imbattibilità di Allegri, che nel suo primo periodo alla Juventus era arrivato a 41 partite senza perdere mai. La sconfitta contro il Milan è stata dignitosa, ma alla Roma servivano i 3 punti per consolidare il quarto posto e mantenere l'Inter nel mirino.