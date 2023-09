Roma-Milan, Pellegrini in panchina per un affaticamento. Dybala non convocato

A pochi minuti prima dell'inzio dell'attesissimo match tra Roma e Milan, non arrivano buone notizie per José Mourinho e i tifosi giallorossi. L'allenatore portoghese, infatti, dovrà fare a meno sicuramente di Paulo Dybala. La Joya, che si è infortunato nell'ultima sfida contro il Verona, non ha smaltito ancora del tutto il fastidio muscolare e per questo è stato preferito non rischiarlo, non portandolo neanche in panchina. L'argentino, per recuperare del tutto, ha anche evitato di partire per le gare della sua nazionale. Per quanto riguarda Lorenzo Pellegrini, invece, il capitano sembrava poter stringere i denti ed essere in campo dal primo minuto, ma siederà in panchina per un affaticamento muscolare. Out anche Azmoun, che non è stato convocato da Mourinho nonostante i primi allenamenti svolti durante la settimana a Trigoria.