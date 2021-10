Roma-Milan, Pellegrini dolorante: ghiaccio sul ginocchio durante il riscaldamento

Il capitano romanista è stato medicato prima di entrare in campo

Roma-Milan non comincia nel migliore dei modi per i giallorossi. Durante il riscaldamento Lorenzo Pellegrini si è fermato per un problema al ginocchio sinistro, che già presentava una vistosa fasciatura. Lo staff medico è dovuto intervenire per spruzzare il ghiaccio spray. Il numero 7 comincia regolarmente il match, ma potrebbe non essere al 100%. Sicuramente ha voluto stringere i denti per non lasciare soli i compagni. Mourinho ha scelto per il terzo match in una settimana gli stessi undici: "Le altre squadre possono permettersi di cambiare, noi abbiamo un profilo diverso" ha detto. Pellegrini non può restare fuori oggi, la Roma ha bisogno di lui.