Roma-Milan, Olimpico ancora sold-out: domenica più di 47.000 tifosi

Come contro il Napoli, i sostenitori giallorossi hanno fatto registrare il tutto esaurito

I tifosi della Roma fanno registrare un altro tutto esaurito. Per la partita di domenica sera contro il Milan, infatti, l'Olimpico sarà sold-out così come è stato anche due giorni fa contro il Napoli. La squadra di Mourinho, che scenderà in campo anche domani sera con il Cagliari in trasferta, nella notte di Halloween potrà vivere di nuovo un'atmosfera da brividi anche contro quella che ad ora è la capolista della Serie A. Il dato preciso non è ancora noto, anche con i dubbi relativi al settore ospiti, ma comunque anche domenica sarà sfondato il tetto dei 47.000 spettatori. In attesa, perché no, di vivere presto anche un Olimpico al 100% della capienza.