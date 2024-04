Roma-Milan, Mancini ricorda Mattia Giani. Maglia speciale in campo e dedica al gol

La morte di Mattia Giani, giovane calciatore 26enne, ha scosso particolarmente anche Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso, infatti, è coinvolto emotivamente nella vicenda visto che Giani era il fratello della fidanzata del centrale romanista. Per questo motivo, durante l'ingresso in campo per il riscaldamento pre Roma-Milan, Mancini è sceso in campo con una maglia speciale: "Mattia per sempre con noi". Un pensiero anche alla famiglia del giovane: "Forza siamo con voi Sandro, Debora, Elia, Ari, Sofi". Il pensiero è stato lo stesso anche in occasione del gol dell'1-0 siglato dallo stesso numero 23 giallorosso: Mancini ha alzato le braccia al cielo dedicando la rete proprio a Mattia. Giani era un calciatore del Castelfiorentino che, dopo aver accusato un malore in campo in una partita del campionato d'Eccellenza, ha perso la vita in Ospedale.